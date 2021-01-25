Ülkeden polisiye haberler

Girne’de dün saat 16.30 sıralarında Ilia Lisunov (E-37), evinin yatak odasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

BOĞAZTEPE’DE KAÇAK AVLANAN İKİ KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Boğaztepe’de dün polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında Boğaztepe’nin batısında bulunan 16 numaralı ava kapalı bölge içerisinde S.A (E-39) ve M.A’nın (E-69) kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

TRAFİK KAZASI

Beyköy’de dün akşam saat 20.00 sıralarında Şht. Turgut Onbaşı Sokak üzerinde, Ahmet Conkbayır (E-70), yönetimindeki KT 910 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrederken, sağa meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bordür taşlarına ardından da bir evin garajının beton duvara ve demir kapısına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.