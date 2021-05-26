Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
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 Akdoğan’da Yeliz Karaöz’ün evinden çeşitli ziynet eşyaları çalındı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.M.(K-22) ve G.A.(K-21) tutuklandı.
YARALAMA VE DARP

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Lefkoşa’da dün gece meydana gelen kavgada yaralan 2 kişi ve kavgaya karışan diğer kişiler tutuklandı.
Olayda, O.R.C’nin (E-29) evinde, T.M.N.(E-24), O.R.C.(E-29), C.E.M.(E-24) ve C.E. (E-25) arasında çıkan tartışmada C.E. (E-25), tasarrufunda bulunan bıçak ile O.K’yi (E-25) boynundan; O.K. ise tasarrufunda bulunan cam parçasıyla C.E’yi (E-25) sol el parmağından yaraladı.
O.K., kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis’te görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldu. Bahse konu şahısların tutuklandığı bildirildi.

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