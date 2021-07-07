Ülkeden polisiye haberler

Girne’de Z.A.D. (E-27), ev arkadaşına ait kredi kartını çaldıktan sonra farklı ATM’lerden toplam 4000 TL nakit parayı çekerek tasarrufuna geçirdi.

Adı geçen şahıs tutuklandı.

HARMANCI’NIN ÖLÜM NEDNEİ KALP YETMEZLİĞİ

Polis Basın Bülteni’ne göre, Çatalköy’deki ikametgahı içerisinde 3 Temmuz’da ölü bulunan İbrahim Harmancı’nın (E-70) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

YEŞİL REÇETEYE BAĞLI 546 KAPSÜL HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Girne’de dün A.M.B.H.’nin (E-22) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramda, yeşil reçeteye tabii toplam 546 kapsül hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantılı olarak K.H.(E-21) ve Y.M.Y.E.M. (E-25) tutuklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET



Sokağa çıkma yasağı kapsamında, dün gece ve bu sabah ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 3 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.