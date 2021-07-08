Ülkeden polisiye haberler

Lapta’da sakin 80 yaşındaki Jean Patricia Downes, dün saat 13.00 sıralarında evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre Downes’ın, vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmadı.

Downes’ın kesin ölüm sebebi, otopsisiyle belirlenecek.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU… 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da dün gece saat 23.30 sıralarında D.S.’nin (E-36) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 380.05 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak, emare olarak alındı. D.S tutuklandı.

KALKANLI’DA YANGIN

Kalkanlı’da dün saat 12.20’de “Alabo” deresi diye bilinen mevkide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, Salih Canlısoy’a ait 10 dönüm anız, 200 metre uzunluğundaki damlama sulama lastiği ve 4 tane 75’lik kelepçeli boru tamamen yanarak zarar gördü.

25 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ… 2 İŞ YERİ KAPANMA SAATİNE UYMADI

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 25 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek, yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.