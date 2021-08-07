Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da sakin 28 yaşındaki Arnaud Kemta Tambo (E) ikametgahında ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan ilk muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.

Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

57 YAŞINDAKİ MARK ANDREW HINDLEY KARŞIYAKA’DAKİ İKAMETGAHINDA ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan dün saat 09.00 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Mark Andrew Hindley (E-57) ikametgâhında ölü bulundu.

Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan muayenede, darp ve cebir izine rastlanılmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



GÜZELYURT’TA KAVGAGüzelyurt’ta faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda, aralarında çıkan tartışma sonucu Jeyhun Yakubov’un yüzüne yumruk vurup, burun kemiğini kıran A.N.(E-27) tutuklandı.Olay dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 8 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDIÜlke genelinde polis tarafından dün ve bugün gerçekleştirilen denetimlerde, 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Diğer olaylar hakkında polis soruşturmaları ise devam ediyor.