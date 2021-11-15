Ülkeden polisiye haberler

Taşpınar’da, A.M.(E- 65), avlusunda bulunan tavşan ve tavuk kümeslerine saldırdığı gerekçesi ile tasarrufunda bulunan av tüfeği ile bir şahsa ait olan iki köpeğe ateş edip, birisinin ölmesine diğerinin ise yaralanmasına sebep oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah 06.00 sıralarında meydana gelen olayda A.M. tutuklandı.

HIRSIZLIK

Polis, Kasım 2021 ayı içerisinde Tuzla- Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen A.B.Ç.(E-20), A.C.Y.(E-20) ve C.S.’yi (E-20) tutukladı.

Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamalarında; Ferdi Mustafa Soyer’e araç içerisinden 1 adet şapkayı, İlgi Soyer’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Murat Akgün’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Gülsen Nadiroğlu’na ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Karakaş Çakıroğulları’na ait araç içerisinden ise 2 adet güneş gözlüğü,1 adet bayan parfümü ile 10.000 TL nakit parayı çaldıkları tespit edildi.



KANUNSUZ AVLANMAÜlke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, Yuvacık’ta, baraj ve göletlerden 500 metre uzaklıkta avlanması gerekirken iki kişinin Yuvacık Barajı yakınlarında kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.YANGINAkova’da eski çöplükte dün yaklaşık 15 dönümlük alan içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 150 genç selvi ağacı ile 50 genç çam ağacı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.KAYIP ŞAHIS7 Kasım tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Beni Bellard Ishımwe(E-27), dün Lefkoşa’da tespit edildi.