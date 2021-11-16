Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
banner83
banner80

Bu ay başında başkent Lefkoşa’da aralarında çıkan tartışma sonucu Ahmet Saçar’ın sol bileğinin kırılmasına sebep olan 19 yaşındaki erkek şahıs tespit edilerek, “vahim zarardan” tutuklandı. 
Polisten yapılan açıklamada, 4 Kasım tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da Ecevit Sokak üzerinde, A.A.A.A.(E-19), aralarında çıkan tartışma sonucu Ahmet Saçar’ın sol koluna sert bir cisimle vurmak suretiyle adı edilenin bileğinin kırılmasına sebep olduğu, söz konusu 19 yaşındaki şahısın dün tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.  

banner69
ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK OLAYIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI 
Polis, bu ay içerisinde, Tuzla-Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen V.Ö.(E-20) ve U.K.(E-19) tutuklandığını bildirdi.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿