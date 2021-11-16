Ülkeden polisiye haberler

Bu ay başında başkent Lefkoşa’da aralarında çıkan tartışma sonucu Ahmet Saçar’ın sol bileğinin kırılmasına sebep olan 19 yaşındaki erkek şahıs tespit edilerek, “vahim zarardan” tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, 4 Kasım tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da Ecevit Sokak üzerinde, A.A.A.A.(E-19), aralarında çıkan tartışma sonucu Ahmet Saçar’ın sol koluna sert bir cisimle vurmak suretiyle adı edilenin bileğinin kırılmasına sebep olduğu, söz konusu 19 yaşındaki şahısın dün tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.



ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK OLAYIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDIPolis, bu ay içerisinde, Tuzla-Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen V.Ö.(E-20) ve U.K.(E-19) tutuklandığını bildirdi.