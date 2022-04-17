Ülkeden polisiye haberler

Korkuteli’nde sakin Mahmut Çalışkan (E-52) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamanı yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre dün akşam meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DAKİ ANİ ÖLÜMÜN SEBEBİ KALP…

Gazimağusa’da önceki gün ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Iyad Kayed Mohammad Alhaj Issa’nın (E-47) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “şeker ve kalp hastalığı ile geçirmiş olduğu kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da I.H.K.’nın (E-27) kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önlemem Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içersinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.N.A.’nın (E-26) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içersinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, bir müşteri tarafından düşürülen ve içerisinde 380 TL nakit para ile 2 adet kimlik kartı ve bir adet sürüş ehliyetinin bulunduğu para cüzdanının Ü.G. (E-52) tarafından bulunarak çalındığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK

Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı kumarhanede polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.