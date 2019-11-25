Ülkeden polisiye haberler

Ercan Havalimanı’nda yetkili makamlara bilgi vermeden 10 bin Euro veya muadilinden fazla parayla ülkeden çıkarmaya çalışan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, J.A.M.Z.(E-62) 16 bin Amerikan Doları, İ.Y.(E-44) ise 25 bin Euro nakit parayla ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalandı.

Soruşturma devam ediyor.

EV YANGINI

Girne’de Duman sokak üzerinde bulunan Nazanin Zahra(K-46)’ya ait ikametgahta dün spot ışıklarının muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgâh içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yandı.