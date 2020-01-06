Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da dün Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Q.A.A’nın .(E-25) üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 150 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Adı geçen şahıs tutuklandı.

YARALAMA VE CİDDİ DARP

Polis Basın Bülteni’ne göre, Safaköy'de E.T.C.(E-44), evinin kapı anahtarını kendisine geri vermediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı S.N’yi itmesi sonucu, söz konusu şahsın başının kapı köşesine çarpıp yaralanmasına sebep olduktan sonra, tasarrufunda bulunan bilgisayar şarj kablosu ile adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp etti.

E.T.C. tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, İ.İ.H.(E-32), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 20 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

İ.İ.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

KANUNSUZ AVLANMA



KKTC genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, P.B’nin .(E-45) Geçitkale’de 29 numaralı ava açık bölgede av ruhsatı olmaksızın araç içerisinden kanunsuz olarak avlandığı, Avtepe’de 5 numaralı ava açık bölgede O.A’nın .(E-81) ise geçerli avlanma ruhsatı olmaksızın av tüfeğini tasarruf edip araç içerisinde taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

14 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP



1 Ocak’ta Lefkoşa’da sakin Havinsu Kurtal’ın (K-14) ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği ve aranmakta olduğu bildirildi.