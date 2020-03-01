Ülkeden polisiye haberler

Polis, Dipkarpaz’da Şefik Güney’in (E-55), ölümü üzerine yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Öte yandan Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Serisinde tedavi görmekte olan ve cuma günü çıkan yangın sonucunda gerekli tedavisinin yapılabilmesi için ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Asım Uyguroğlu (E-74) ve Erdoğan Kalaycılar’ın (E-62) otopsileri de yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, her iki otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DAKDEVİR’İN ÖLÜM NEDENİ “KALP KRİZİ”…

Lefkoşa'da geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren İsmet Dakdevir (K-61)’in ise yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “ kalp krizi” olduğunun tespit edildiği, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

DORUNAY BEBEK BOĞULMA SONUCU ÖLDÜ

Lapta’da, annesi tarafından emzirildiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilen Asel Dorunay’ın (K-2 aylık) da, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “boğulma” sonucu olduğu tespit edildi.

AKYAR SINIR KAPISINDAN UYUŞTURUCU İLE GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, Gazimağusa’da Akyar Sınır Kapısı’nda dün Z.D.’nin (E-39) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Adı edilenin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

KAZA YAPAN ARACIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Lefkoşa’da dün Y.M.A.E. (E-26) yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpması sonucunda bir trafik kazası meydana geldi.

Açıklamada, kaza sonrasında polis tarafından şüpheli görülen şahsın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda 3 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile yeşil reçeteye tabi 23 adet hap bulunduğu; adı edilenin tutuklanarak soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

BİSİKLET ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Karaoğlanoğlu’nda 25 Şubat tarihinde D.P.D. (E-42)’in, Kemal Tüccaroğlu’na ait ikametgahın garaj içerisindeki bir adet bisikletin çaldığı kaydedildi.

Adı edilen tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

SÜPERMARKETTE HISIZLIK



Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette çalışan A.S. (K-38) 24-27 Şubat tarihleri arasında, marketin reyonlarında satışta bulunan çeşitli markalarda gıda, bakım ve kırtasiye malzemelerini herhangi bir ödeme yapmadan iş yerinden çıkarmak suretiyle çalındığı kaydedildi.

Açıklamada, adı edilenin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

SURİYE UYRUKLU KİŞİLERİ KKTC’YE SOKMAYA ÇALIŞAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Öte yandan, Dipkarpaz'da, Piknik Alanı bölgesinden dün KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 11 yetişkin ve iki çocuğun KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu şüphesiyle M.Ö. (E-41)’nün tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

POLİS DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün akşam, 20.00-01.00 saatleri arasında, sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, Girne’de gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren barlar ve diskoların kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 295 aracın kontrol edildi ve 4’ü alkollü olmak üzere toplam 72 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerin kontrol edildiği, yapılan denetimler neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

Öteyandan, Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 450 aracın kontrol edildiği ve 51 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir şahıs hakkında “tecavüzi alet taşıma” suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler kontrol edildiği ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 500 aracın kontrol edildiği ve 143 araç sürücüsü hakkında da ileri işleme gidildiği belirtildi.