Ülkenin duayen turizmcilerinden Ünal Çağıner’e veda 

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Turizm camiasının değerli isimlerinden ve 77 yaşında yaşamını yitiren Acapulco Resort-Convention-SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner son yolculauğuna uğurlandı.
İsmail Safa Cami'nde  kılanan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  Maliye Bakanı Alişan Şan,  Milli Eğitim Bakanı  Nazım Çavuşoğlu, Çeşitli kurum, kuruluş ve sendikalardan yöneticiler, turizm camiasının önde gelen isimleri, siyasiler, ailesi, yakınları ve çok sayıda  Ünal Çağıner’in sevenleri katılım gösterdi.

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Çağıner’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi Tangül Çağıner’in yanına defnedildi.
Duayen turizmci Ünal Çağıner Kıbrıs Genç Tv’nin 20. Kuruluş yıl dönümü gala gecesinde, Kıbrıs Genç Tv tarafından mesleki başarılşarı ve ülkeye kattıklarıyla Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülüne layık görülmüştü.

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