Uluçay: " Daha dikkatli tedbirli ve hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bugün yaşanan yangınlar ile ilgili sosyal medya hesabından şunları paylaştı.

"Havaların büyük bir hızla değişim göstererek sıcaklığın artması sonucu maalesef üst üste ülkemizden yangın haberleri alıyoruz.

Bugün yine bir çok bölgede meydana gelen yangınların yanı sıra Tepebaşı,Kormacit ve Kalkanlı bölgemizde yaşanan büyük ölçekli yangınlar hepimizi derinden üzmüştür.

Türkiye'den ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden gelen hava araçlarının müdahalesi ile yangının bir an önce sonlanmasını temenni ediyorum.

İtfaiye, Sivil Savunma,Askerlerimiz,Orman Dairesi, Belediyeler,sivil vatandaşlar ve tüm paydaşların gün boyunca ve halen ortaya koydukları çaba takdire değerdir.

Covid 19 ile verdiğimiz sıkı mücadelenin devamında yaşadığımız bu olumsuzluklar halkımızı ve hepimizi moralmen de etkilemiştir.

Adanın yangına müsait olduğu bu dönemlerde daha dikkatli tedbirli ve hazırlıklı olmamız gerekmektedir.

Ülkemize ve hepimize geçmiş olsun."