ULUÇAY, GENÇ İŞADAMLARINI KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, genç işadamlarını kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen kabulde konuşan Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün; Meclis Başkanı Uluçay’ı, derneğin 7 Haziran’da yapılan 21. olağan genel kurulu sonrası oluşan yeni yönetim kurulu ile birlikte ziyaret etmekte olduklarını belirterek, ziyaret vesilesiyle bu dönemde yapmayı düşündükleri projeleri anlatma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Ergün, Uluçay’ın eski bir GİAD üyesi ve eski asbaşkanı olduğunu anımsatarak, kendisinin deneyimlerinden her zaman yararlanmak istediklerini dile getirdi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, GİAD’ın bugüne kadar yaptığı güzel çalışmalara yeni dönemde de yenilerini ekleyeceğine inandığını ifade etti ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Ülkenin ekonomik olarak ilerlemesinde, yeni olanakların yaratılmasında GİAD’ın her zaman yaratıcılık misyonu ile hareket ettiğini ifade eden Uluçay, bu misyonla ülkeye önemli katkılar yaptığını söyledi.

Meclis Başkanı Uluçay, ülkenin içinde bulunduğu sorunların aşılmasında GİAD’ın her zaman ülkeyi yönetenlere yol gösterip görüş ve önerileri ile yardımcı olacağına inandığını da kaydett