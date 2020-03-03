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Uluçay, mesaj yayınladı

Uluçay, mesaj yayınladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, hayatını kaybeden Hüseyin Kanatlı için, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında "Kıbrıs Türk radyo ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Hüseyin Kanatlı abimizin aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Kanatlı’nın, bugüne kadar medya dünyamıza yaptığı hizmetler asla unutulmayacaktır. Kıbrıs Türk toplumunun en önemli değerlerinden biri olan Sayın Kanatlı’nın anısı, her zaman yüreğimizde yaşayacaktır. Kendisine Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Ruhu şad olsun.” ifadelerine yer verdi.

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