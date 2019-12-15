Uluçay, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi evsahipliğinde düzenlenen 12.Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bulunduğu Antalya’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Meclis Başkanlık Divanına üye Milletvekilleri Salahi Şahiner ile Yasemi Öztürk’ün yanısıra Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr.Hasan Topal da hazır bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüşmede yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisi’nin Uluslararası alanda görünürlüğünün sağlamlaştırılmasının kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade ederek bu bağlamda özellikle Türkiye’de düzenledikleri tüm etkinliklerde KKTC’li parlamenterleri aralarında görmek istediklerini söyledi.

“KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın arzu ettikleri barış ve refaha ulaşacaklarına inanıyorum” diyen Şentop, Türkiye’nin hem KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukunun yanında olduğunu hem de Uluslarası hukuktan kaynaklı bölgedeki kendi haklarının takipçisi olduğunu söyledi.

Şentop: “KKTC’nin bundan sonraki süreçte de daha çok uluslararası ilişkiler geliştirmesi için yanında olacağız dedi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Türkiye ile birlikte KKTC’nin geleceğini daha sağlam temellerde oluşturmak için yatırımlara devam ederken siyasi geleceğini de şekillendirmek için mücadeleye sürdürdüklerini söyledi.

Uluçay, zaman zaman özellikle ekonomik sıkıntılar konusunda inişler çıkışlar olsa da birlikte mücadele edildiği sürece tüm soruların üstesinden gelineceğine olan inancını dile getirdi.

Uluçay, iki ülke Meclisleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Uluçay ve beraberindeki Milletvekilleri akşam saatlerinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuk Meclis Başkanları ve heyetler onuruna verdiği yemeğe katıldı.

APA Genel Kurulu çerçevesinde Antalya’da bulunan Uluçay ve beraberindeki heyetin bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.