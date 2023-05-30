Ulusal Birlik Partisi ara seçim öncesinde Lefkoşa’da tanıtım toplantısı düzenledi

Kalabalık bir katılımla gerçekleşen toplantıda “25 Haziran’da 25’inci vekil ile gücüne güç kat” vurgusu yapıldı.

Başman: Öyle bir kazanalım ki, herkes UBP’nin gücünü bir kez daha görsün

Ulusal Birlik Partisi’nin 25 Haziran’da yapılacak ara seçimdeki Milletvekili Adayı Ali Başman, bu akşam Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle partililerle bir araya geldi.

Golden Tulip Otel’de yer alan etkinliğe, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, UBP’ye gönül vermiş vatandaşlar katıldı.

Üstel ve Başman alkışlar eşliğinde salona gelirken, yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı; sloganlar eşliğinde salondaki yerini aldı.

Gardiyanoğlu: Zaferimizi 25 Haziran’da Sarayönü’nde kutlayacağız

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, gecede partililere hitaben yaptığı konuşmada Ali Başman için destek istedi, seçim zaferinin yakın olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, “Bu seçimi hep birlikte UBP’nin güneşi gibi sımsıcak, adı gibi birlik içimde sonuçlandırmaya hazırız” dedi.

Gardiyanoğlu, “Son 3 hafta kapı kapı gezeceğiz, sıkmadık el bırakmayacağız. Sandıklara sahip çıkacağız ve 25 Haziran’da zaferi hep birlikte Sarayönü’nde kutlayacağız” diye konuştu.

Hasipoğlu: Bir vekil çok önemli. Gücümüze güç katacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Ali Başman’ın adaylığının ülke siyaseti için çok değerli olduğunu söyledi

Hasipoğlu, “Bir vekil deyip geçmemek lazım. 25 vekile, meclisin yüzde 50’sine sahip olması UBP’ye rağmen bir kararın geçmemesi adına bu bir vekillik önemlidir” dedi.

Hasipoğlu, yerel seçimde hükümeti deviremeyenlerin, şimdi bir vekil üstünden gövde gösterisi yapmak istediğini ifade ederek, “UBP buna izin vermeyecek. Yağma yok. 25 Haziran’da 25’inci vekili alacağız. Gücümüze daha da güç katacağız” dedi.

Hasipoğlu, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için Anavatan Türkiye ile yola devam edeceklerini vurguladı.

Başman: Öyle bir kazanalım ki, bundan sonra karşımıza çıkanlar iki defa düşünsün

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da adaylığının gündeme gelmesinden itibaren kendisine gösterilen ilgiye ve desteğe teşekkür ederek sözlerine başladı.

Ülkenin en büyük siyasi partisinden aday gösterilmekten onur duyduğunu vurgulayan Başman, 25 Haziran’da 25’nci Milletvekili seçilmesi için canla başla çalışmaya başladıklarını söyledi.

UBP’nin adına yakışır şekilde, salondaki birliğin sandığa yansımasıyla başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Başman, şöyle devam etti:

“Hayatımda çok yerler önemli görevlerde bulundum ama bu görev başka bir duygu. Ülkeme UBP sayesinde, siyaset yoluyla hizmet etmek iiçin heyecanlıyım.

Bir KKTC sevdalısı olarak, vatansever olarak, birikimimi, ülkemiz adına, kullanmak istiyorum. 25’inde 25’inci Milletvekili olarak, mecliste, sokakta, sizlerle sizin için çalışmaya başlayacağız. Gücümüze güç katacağız. Ülkemizi, aydınlık yarınlara ulaştıracak adımlara katkı koyacağız.

Bize güvenin; partimize güvenin. 25’nci Vekil, 2027’de tek başına iktidarın kapısını açacaktır Bir olsun bizim olsun değil… Öyle bir kazanalım ki, bundan sonra karşımıza çıkanlar iki defa düşünsün.”

Üstel: 25 Haziran’da kazanacağız. UBP’nin gücüne güç katacağız

UBP Genel Başkanı

Başbakan Ünal Üstel de geceye katılanları sevgi, saygı ve muhabbetle selamladı.

Ali Başman’ın aday gösterilme sürecini anlatan Üstel, tüm yoklamalarda Ali Başman’ın adının öne çıktığını, kendisine adaylık görevi verdiklerini, görevi seve sev kabul ettiğini ve UBP’nin gücüne güç kattığını söyledi.

Meclis’te öğretmenlerle ilgili yasa üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirten Üstel, “ Kimsenin haklarını kısıtlamıyoruz. Ama çocuklarımızın eğitim hakkını da görmezden gelemeyiz. Eğitimden vazgeçilemez. Bakan ve milletvekili, arkadaşlarımla bir olduk bir yumruk olduk ve ülkemize güç kattık. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitime de sağlığa da icraatlarla güç kattıklarını vurgulayan Üstel, bu yolda Anavatan Türkiye’nin desteğine vurgu yaptı; Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçilmesi vesilesiyle yürekten kutladı.

Üstel, “ Bu akşam da belli oldu. Kazanacağız. UBP’nin gücüne güç katmaya hazırsınız. KKTC’nin gücüne güç katmaya hazırsınız. Desteğinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun” dedi.