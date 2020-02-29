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"UniteCyprusNow" ara bölgede protesto yaptı

"UniteCyprusNow" ara bölgede protesto yaptı
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UniteCyprusNow isimli iki toplumlu sivil toplum kuruluşu Lokmacı bölgesinde bazı sınır kapılarının tek taraflı kapatılmasını protesto etti.


Her iki toplumdan kalabalık bir grup Lokmacı’nın Türk ve Rum sınır kapıları arasında kalan tampon bölgede şarkılar söyleyerek, #UniteCyprusNow bayrakları, düdükler, pankart, döviz ve sloganlarla protesto eylemi gerçekleştirdi.


Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eylemde, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganları atılırken, eylemciler “Enough – Yeter”, “Kapıları Açın; Hemen Şimdi” ve “Tüm Sınır Kapılarını ve Daha Fazlasını Açın” dövizleri taşıdı.

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