UniteCyprusNow: "Uçuşlardan önce geçişleri başlatın"

UniteCyprusNow (UCN), sınır kapılarının açılmasını istedi.

KKTC hükümetinin geçişlerle ilgili tutumunu eleştiren UCN, “Uçuşlardan önce geçişleri başlatın” çağrısında bulundu.

UCN’den yapılan açıklamada, 7 maddelik öneri sunuldu. Virüsün adaya dışarından girdiği kaydedilen açıklamada, “Bir yandan geçişleri kapalı tutarken ayrı ayrı ve tek yanlı olarak adaya giriş noktaları üzerine kararlar almak Kıbrıs’taki herkese zarar vermektedir” denildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ni genişletilip güçlendirilmesini; deniz ve hava limanlarının açılımının koordineli yürütülmesini, ara bölgede ortak sağlık merkezi kurulmasını, ikinci dalga için hazırlık yapılmasını, pandemi hakkında güvenilir veri toplanmasını isteyen UCN, “Adanın sadece bir kısmına yönelik olarak istatistiki raporları dünyayla paylaşmak hepimiz için bir utanç vesilesidir. Böylesi yaklaşımlar mental bölünmeyi güçlendirmekte ve sinsice bizi kalıcı bölünmeye hazırlamaktadır” dedi.

Ekonomik ve Ticaret Teknik Komitesinin de güçlendirilmesini öneren UCN, özetle şunları kaydetti:

“Ada içi mobiliteyle limanların açılmasını bir tutmaktan vazgeçin. Kıbrıs’ın bir ada olduğu gerçeğini avantajımıza çevirmeliyiz. Yeni bir gereklilik durumunda ada içi geçişleri engellemeden, adaya gelişleri durdurarak kapanma önlemleri alınabileceğini unutmayın.

İnsanlara zarar vermekten vazgeçin. Keyfi uygulamalarla bazı geçişlerin kapanıp bazılarının açık kalmasına son verin.

Geçişler üzerinden korku, propaganda ve nefret yaymaktan vazgeçin. Bu pandemi, tıpkı diğer küresel ve doğal felaketlerde olduğu üzere, bir kere daha dışarıdan gelecek tehditlere karşı bu küçük adada ne kadar çaresiz olabileceğimizi göstermiştir. Fiziki ve mental bölünmeyi kabullenmek yerine birleşik bir yurt yolunda iş birliğimizi artırmanın ne kadar önemli olduğunu kanıtlamıştır.”