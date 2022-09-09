Universalbank’ta hedef ilk 10

Universalbank’ın güçlü hissedarları olan Dr. Şemsi Kazım Erkman ailesi ve kuvvetlendirilmiş kadrosu ile yeni atılımlara hazırlanıyor hedef ilk 10…

Bankada uzun yıllar Genel Müdürlük pozisyonda yer alan Mustafa Mertekçi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Universal Bank’ın yeni Genel Müdürü ise Türkiye’nin önemli bankalarında çeşitli görevler alan, Ziraat Bankası’nın KKTC Ülke Müdürü olarak görev yapan Yücel Gök oldu.

Yeni bir kadro yapılanması ile önemli bir adım atan Universalbank , KKTC’de bankacılık sektöründe ilk 10 banka arasında yer almayı hedefliyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 14:31