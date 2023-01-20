Üniversiteler Birliğinden Bakan Öztürkler’e ziyaret...

Üniversiteler Birliği Başkanı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, heyeti ile birlikte İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’i ziyaret etti.

Üniversiteler Birliği'nden verilen bilgiye göre, Dr. Selman Arslanbaş’a ziyarette ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Bülent Taşel de eşlik etti.

Görüşmede, Üniversiteler Birliği ve İçişleri Bakanlığı arasında öğrencilerin Adaya girişlerinde daha hızlı ve kalıcı bir çözüm olacak E- Vize uygulamasına yönelik değerlendirmeler yapıldı; E- Vize uygulamasının daha hızlı hayat bulabilmesi için Üniversiteler Birliği ortak çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi.

Üniversiteler Birliği Başkanı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, Bakan Öztürkler’e çözüm odaklı yaklaşımlarından ötürü teşekkür ederek, E-Vize uygulamasının daha hızlı ve kalıcı bir çözüm olacağını belirtti.