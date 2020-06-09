Üslerinin askeri olmayan gelişime açılmasını öngören düzenlemenin yeni aşaması bugün başlatıldı

İngiliz Yüksek Komiserliği, Birleşik Kırallık ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, 2014’te üzerinde uzlaşıya varılan ve Egemen Üsler Bölgesinin askeri olmayan gelişime açılmasını öngören düzenlemenin yeni aşamasını bugün başlattığını duyurdu.

Komiserlikten yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törenin ardından anlaşmanın uygulama sürecinin başlayacağı ve bu sayede Birleşik Kırallığın Egemen Üslerinin askeri olmayan bölgelerinde arazi ve binaları etkileyen pek çok kısıtlamanın ortadan kalkacağı kaydedildi.

İngiliz Yüksek Komiserliği açıklamasında, söz konusu bölgede resmi parsel planlarının ve alanlarının oluşturulacağı, Birleşik Kırallığın askeri ve güvenlik konularında ihtiyaç duyduğu bölgelerin bu uygulamadan muaf tutulacağı bildirildi. Süreçle ilgili bilgi verilen açıklamaya göre, yarın çevre raporu 35 gün boyunca halkın görüşlerine açılacak.

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki törende yaptığı konuşmada, alınan kararın üsler bölgesinde yaşayan 12 bin Kıbrıslı Rum’a çok belirgin katkısı olacağını söyledi.

Lillie, “Bu anlaşma, mümkün olduğu oranda, üsler bölgesi sakinlerinin, geri kalan bölgelerdeki Kıbrıslılar gibi mallarını geliştirip satma haklarına sahip olmaları anlamına gelmektedir” diyen konuştu.