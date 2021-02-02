Üst Komite toplandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplandı.

Komite, 28 Ocak’taki son toplantısında, Covid 19 vakalarındaki artışa bağlı olarak birtakım ek tedbirler önermişti. Bakalar Kurulu bu öneriler çerçevesinde, Girne ve Lefkoşa’nın ardından diğer ilçeleri de kapatma kararı almıştı. Bu kararla ülke genelinde elzem hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durdurularak işyerleri de kapatıldı.

Bakanlar Kurulu, bugün yapılacak yeni değerlendirmeye kadar Girne’yi 10 Şubat’a diğer ilçeleri ise yarına kadar kapatmıştı. Komite değerlendirmesini yaptıktan sonra önerilerinin değerlendirilerek kapatma kararına ilişkin yeni karar alınıp açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün BRT’de yaptığını açıklamada “Bu vakalarla yarın açılamayız” demiş ve kapanmanın uzayacağını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 16:20