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Üstel'de Tatar'a eşlik edecek
Kıbrıs
24 Şubat 2023 Cuma 17:34
Kıbrıs Genç Tv
Başbakan Ünal Üstel, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’de yaşanan asrın deprem felaketi ile ilgili taziyelerini sunmak üzere istanbul’a gidiyor.
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