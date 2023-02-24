Üstel'de Tatar'a eşlik edecek

Üstel'de Tatar'a eşlik edecek
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Başbakan Ünal Üstel, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’de yaşanan asrın deprem felaketi ile ilgili taziyelerini sunmak üzere istanbul’a gidiyor.

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