Üstel: "Vefat eden turistlerin naaşları Almanya'ya gönderildi"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkede daha önce koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve 14 günlük karantina süreleri sona eren 28 Alman turistin bugün 02.00 saatlerinde ülkelerine uğurlandığını açıkladı.

Bakan Üstel yaptığı açıklamada, ,vefat eden iki Alman turistten ötürü de duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ercan’dan ayrılan Alman kafilesine uçakta kendilerini izole etmeleri için kolonya dağıttıklarını belirten Üstel, turistlerin gelecek yıllarda tekrar KKTC’ye geleceklerini ümit ettiklerini söyledi.

Vefat eden Alman turistlerin ailelerine sabır dileyen Üstel, Alman Büyükelçisi ve uçak şirketi ile yapılan görüşme sonucunda vefat eden Almanların naaşlarını uçağın kargo bölümünde taşınarak ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Geçen hafta Alman, Fransız ve Polonya vatandaşı olan 878 turisti ülkelerine gönderdiklerini anlatan Üstel, bu kişilerin ülkelerine döndükten sonra Kuzey Kıbrıs’tan övgü ile bahseden mektuplar yazdıklarını ve yayınladıklarını söyledi.

“ÖNCE SAĞLIK SONRA EKONOMİ…”

"Önce sağlık, sonra ekonomi” diyen Üstel, hükümetin, sağlığı her şeyin önünde tuttuğunu, bu süreçte yakın gelecekle ilgili yeni tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

“MAYIS SONLARINDA HASTALIĞIN SONA ERMESİNİ ARZU EDİYORUZ”

Öncelikle, ülkemizi sağlıklı ve güvenli bir pozisyona getirmek mecburiyetindeyiz" diyen Üstel, “Nisan ayının sonunda, ülkemizde hastalığın azalmasını, mayıs ayının sonlarında ise hastalığın sona ermesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Hükümetin, kapıların kapatılması ve uçuşların durması başta olmak üzere birçok önlem aldığını anlatan Üstel, bu çerçevede İngiltere’den ve Türkiye’den gelen öğrenci ve vatandaşlara otel karantinası getirildiğini, Malpas’ta karantinada olan vatandaşların dün itibari ile sağlık kontrolünden geçirilerek evlerine gönderildiğini söyledi.

Otel karantinasından çıkan kişilerin bu süre zarfında kendilerine iyi bakıldığını belirterek, hükümete teşekkür ettiklerini söyleyen Üstel, bu tedbirler karşısında herkesin hassasiyet göstererek mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiğini belirtti.

İstanbul’dan dün gelen öğrenci ve vatandaşların da sağlık kontrolünden geçirilerek ülkeye giriş yaptığını ifade eden Üstel, boşalan Malpas Otel’i dezenfekte ettikten sonra yeni gelen yolcuları buraya yerleştirdiklerini söyledi.

KKTC VATANDAŞLARI 4 NİSAN’DA ANKARA’DAN CHARTER SEFERLE GELECEK

Üstel, 4 Nisan Cumartesi günü Ankara’dan bir charter sefer daha düzenleneceğini, öğrenci ve vatandaşların ülkeye getirilerek 14 günlük karantina altına alınacağını duyurdu.

Süreçte turizmin zarar görmesi ile tüm ülkenin etkilendiğini söyleyen Üstel, esnaf, taksici, otobüsçü ve üretici başta olmak üzere bu durumun herkesi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Salgın nedeniyle tüm iş yerlerinin kapandığını ve sıkıntılar yaşandığını dile getiren Üstel, bu sıkıntıları birlik, beraberlik ve sağduyu ile hareket ederek aşabileceklerini ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ve bağlı dairelerinin süreç içerisinde whatsapp hatları üzerinden hizmet vereceğini de kaydeden Üstel, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için böyle bir hizmeti yürürlüğe koyduklarını söyledi.