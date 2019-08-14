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Uyuşturucudan 3 tutuklama

Uyuşturucudan 3 tutuklama

Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda üç kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa’da dün akşam, Silahlı Kuvvetler Caddesi üzerinde, kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan C.G.’nin (E-20) üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan F.D (E-22)  tutuklandı.   

Karaoğlanoğlu’nda, dün öğle saatlerinde çevre yolu üzerinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan Z.Ö.’nün (E-38) üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.Z.Ö tutuklandı.

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