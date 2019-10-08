UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Mecliste “Görülebilir Gelecekte Kıbrıs’ta Kapsamlı Bir Çözüm Mümkün mü?” başlıklı konuşma yaptı.

Görülebilir gelecek kavramının son çıkan BM raporlarında ortaya atıldığını kaydeden Hasipoğlu “Bizim de dilimizde hep bir takvim olsun ve sonuç odaklı olsun söylemi var” dedi.

Kıbrıs müzakerelerinde yaşananlara işaret eden Hasipoğlu Crans Montana’da ciddi strateji hatası yapıldığını öne sürdü.

“Ortada hâlâ takvim var mı?” diye soran Hasipoğlu, esasa ilişkin hâlâ ciddi sıkıntılar olduğunu, takvim şartının ortaya konması gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu, takvim şartını koymanın da ciddi irade gerektirdiğini söyledi. “Bir süre sınırı koyarsak ve sonuç alamazsak yıllardır peşinde koştuğumuz federasyon ideali çöker korkusu var” diyen Hasipoğlu, artık liderlerin müzakere masasında anlaştıklarını ya da anlaşamadıklarını ilan etmek durumunda olduğunu söyledi ve bunun halkın önünü görmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Uzlaşmaz tarafın kim olduğu belli” diyen Hasipoğlu, sonuç odaklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu anlattı.