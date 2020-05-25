Veteriner Hekim Çanakçı: ''Evet buralı olmayabilirim ama yanan her karış toprak bizimdir"

Kaleburnu köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu.Özellikle yangını fark ve ilk müdahalede bulunan Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Eski Başkanı Veteriner Hekim Tayfun Çanakçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının söndüğünü duyurdu



Çanalçı,Kaleburnu köyünde klmadığını ama yanan her karış toprak bizimdir diyerek,yangin yerine ilk ulaşan ve yanmak üzere olan evdekilerin ordan ayrılmasını sağlayan sonrasında ise evin yanmamasını ve yangının kontrol altına alınmasını sağayan ismini bilmediği bir çok genç vatandaş ile birlikte mücadele içerisinde bulunduklarını açıkladı.

İşte o paylaşımı;

Evet buralı olmayabilirim ama yanan her karış toprak bizimdir. Muhtemelen yangin yerine ilk ulasan ve yanmak uzere olan evdekilerin ordan ayrilmasini saglayan sonrasinda ise evin yanmamasini ve yanginin kontrol altina alinmasini saglayan ismini bilmedigim birsuru genc insanla birlikte mucadele edenlerden birisiydim. Abohorlu olsamda sanirim artik kaleburnulu olmayada basladim. Helali hoş olsun. Bu arada sanirim koyun yarisinida ben uyandirdim...

Not: yangin asiri ruzgardan dolayi elektrik tellerinin birbirine vurmasi sonucunda cikti bunu kendi gozumle gordum