XIII. Diyetisyenler Günü etkinliği gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği “XIII. Diyetisyenler Günü” etkinliği doğrultusunda “Popüler Beslenme Modelleri” konulu eğitimi Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirdi.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı dr. Dyt. Hidayet Ağören’in yaptığı açıklamaya göre, her yıl 6 Haziran’da kutlanan Diyetisyenler Günü bu yıl da birlik tarafından düzenlenen güncel konulu eğitimlerle üyelerle birlikte kutlandı.

Etkinliğin başında açılış konuşması yapan Hidayet Ağören; diyetisyenlik mesleğinin önemine ve özellikle devlet hastanelerindeki diyetisyen eksikliğinin neden olduğu sıkıntılara değinerek katılımcılara bilgi verdi.

Açıklamaya göre, etkinliğe MedCare ve Orzax firmaları da katkı sağlayıp, birlik üyesi diyetisyenlere ve diyetisyen adayı olan öğrencilere ürünlerini sunumlarla tanıttı.

Etkinlikte Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek katılımcılara glutensiz beslenme hakkında güncel bilgileri aktarırken, Yrd. Doç. Dr. Müjgan Öztürk ise Akdeniz Diyeti ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Popüler beslenme modellerinin tartışıldığı konferansta Doç. Dr. Özge Küçükerdönmez ketojenik diyetleri anlatırken, Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci ise aralıklı oruç diyeti hakkında bilinen doğru ve yanlışları katılımcılar ile paylaştı.