Yabancı öğrencilere yönelik eğitim programı hazır

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, KKTC’de kamu okullarında öğrenim gören yabancı öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonu için Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programının önümüzdeki akademik dönemde ülke çapında okullarda yaygın olarak uygulamaya gireceğini açıkladı.

Aktuğ, iki yıl önce, Bakanlığın farklı ülkelerden KKTC’ye gelerek öğrenimlerine burada devam eden ana dili Türkçe olmayan yabancı öğrencilere yönelik bir çalışma başlattığını ve bu çalışma kapsamında bu öğrencilerin Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi ve kültürel adaptasyonlarının sağlanmasına katkıda bulunulması hedefiyle bir eğitim programı oluşturulduğunu söyledi. Ancak Aktuğ, Kovid-19 salgını nedeniyle bu programın ülke çapında yaygın olarak uygulamasına geçilemediğini kaydetti.

Aktuğ, geçen akademik dönemde, yabancı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu İskele bölgesinde iki pilot okulda programın uygulamasına başlandığını; bu uygulamaların değerlendirmesi ve gerekli revizyonların yapılmasıyla birlikte bu önümüzdeki akademik dönemde programın pilot uygulamasının kapsamının genişletilerek, ülke çapındaki okullarda uygulamaya konulmasının hedeflendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) istatistik verilerine göre 2021-2022 akademik dönemde KKTC genelinde öğrenim gören toplam 55 bin 298 öğrenciden 37 bin 932’si KKTC (yüzde 68,6), 12 bin 995’i TC (yüzde 23,5) ve 4 bin 371’i (yüzde 7.9) üçüncü ülke uyruklu.

Ülke genelinde (kamu ve özel) okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim öğrenimi gören toplam 28 bin 232 öğrenciden 2 bin 75’i (yüzde 7,3); ortaöğretimde (ortaokul ve lise) öğrenim gören toplam 27 bin 66 öğrenciden 2 bin 296’sı (yüzde 6,5) üçüncü ülke vatandaşı.

Kamu okullarında öğrenim gören toplam 43 bin 387 öğrenciden 2 bin 827’si (yüzde 6,5) üçüncü ülke vatandaşı. Okul öncesi, ilkokul ve özel eğitimde öğrenim gören toplam 20 bin 100 öğrencinden bin 195’i (yüzde 5,9); ortaöğrenimde (ortaokul ve lise) öğrenim gören toplam 23 bin 287 öğrenciden bin 632’si (yüzde 7) üçüncü ülkelerden geliyor. Özel okullarda (ilköğretim ve ortaöğretimde) toplam 11 bin 911 öğrenci öğrenim görürken, bu öğrencilerin bin 544’ü yani yüzde 13’ü üçüncü ülkelerinden.

Bölgelere dağılıma göre en fazla üçüncü ülke uyruklu öğrenci, yüzde 13,9 ile Girne ilçesinde. Girne’yi, yüzde 9,3 ile İskele; yüzde 7,8 ile Gazimağusa; yüzde 5,4 ile başkent Lefkoşa; yüzde 3,6 ile Lefke ve yüzde 2,7 ile Güzelyurt takip ediyor. Lefkoşa bölgesinde bin 232, Gazimağusa’da 976, Girne’de bin 681, Güzelyurt’ta 82, İskele’de 361 ve Lefke’de 39 üçüncü ülke uyruklu öğrenci öğrenim görüyor.

Yine bölgelere dağılıma göre, Girne’de 839, Lefkoşa’da 523, Gazimağusa’da 495, İskele’de 157, Güzelyurt’ta 35 ve Lefke’de 26 üçüncü ülke uyruklu öğrenci, okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim öğrenimi görüyor. Ortaokullarda, Girne’de 491, Lefkoşa’da 286, Gazimağusa’da 209, İskele’de 143, Güzelyurt’ta 16 ve Lefke’de 7; liselerde ise Lefkoşa’da 423, Girne’de 351, Gazimağusa’da 272, İskele’de 61, Güzelyurt’ta 31 ve Lefke’de 6 öğrenci var.