Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (E-Devlet) İdaresi Yasa Önerisi komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (E-Devlet) İdaresi Yasa Önerisi”ni ele aldı.

Tasarıyla önerinin genel görüşmesini yapan komite, her iki düzenlemeyle ilgili görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Bilişim Sistemleri Bölümü, GAÜ İşletme Fakültesi, Başbakanlık, Personel Dairesi, Emekli E-Devlet Yürütme Kurulu üyeleri, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgisayar Mühendisleri Odası, E-Devlet Yürütme Kurulu ile Milli Arşiv’den yetkililer katılarak görüş ve önerilerini aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat ile komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil katıldı. Toplantıya ayrıca HP Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ziyaretçi izni, ikamet izni, iş kurma izni veya iş yapma izni süresi bitmiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak bulunan yabancılara izinsiz olarak kaldıkları her gün için öngörülen ceza ve sosyo-ekonomik sonuçlarından kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla hazırlandı.

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (E-Devlet) İdaresi Yasa Önerisi ise e-devlet altyapısının oluşturulması için, düzenleyici ve denetleyici bir organ olarak Dijital Dönüşüm ve e-Devlet İdaresi’nin oluşturulması amaçlanıypor.