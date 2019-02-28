Yağışlar hafta başına kadar sürecek... Yarın don olacak

Ülke, alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, yağışlar hafta başına kadar sürecek.
Bugün hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Yarın yağış yok ancak sabah saatleri yer yer hafif don olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Şubat – 6 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülkede yağışlı hava etkili olacak.
Buna göre, hava cuma günü hava parçalı bulutlu olacak, sabah saatleri yer yer hafif don görülecek.
Cumartesi, parçalı bulutlu zamanla yer yer yağmurlu, pazar parçalı çok bulutlu yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hafta başında da yağış bekleniyor.