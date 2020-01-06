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Yağmur ne kadar sürecek?

Yağmur ne kadar sürecek?
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Yağışlı havanın 9 Ocak Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak, Çarşamba yer yer sağanak, Perşembe öğleye kadar yer yer sağanak var.

Cuma ile Pazartesi arası ise yağmur beklenmiyor.

Halen 13-15 derece civarında olan sıcaklık, ilerleyen günlerde 3 derece artışla 16-18 dereceye yükselecek.

Rüzgar, yarın güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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