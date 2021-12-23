Yalınkaya: “Hem grevimize hem de halkın yanında olmaya devam”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi’nde başlattığı iş bırakma eyleminin emekçilerin 4 aylık maaş geriliği ödenene kadar kararlılıkla süreceğini açıkladı.
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yasal haklarını kullanarak başlattıkları eylem sürerken, halkın, özellikle pandemi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu dönemde bundan en asgari düzeyde etkilenmesi için ellerini taşın altına koymaya karar verdiklerini ifade etti.
Yalınkaya, bu konuda destek olan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür etti.
Süreç uzayacak olursa, halk adına hiçbir fedakarlığı göstermekten çekinmeyeceklerini de belirten Yalınkaya, isteyen belediyelerin destek verebileceğini ifade etti.