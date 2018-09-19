YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI... DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI... DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

8 AHŞAP EV, BAR VE AHŞAP TERAS YANDI

 Girne'de Cratos Hotel'in plajındaki ahşap evlerde çıkan yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir otel personeli hastaneye kaldırılırken, ilk tespitlere göre 8 ahşap ev, bar ve ahşap teras yandı.

Polis Basın Subaylığı, saat 19.30'da başlayan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangının saat 20.45 civarında kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yangın nedeniyle ilk tespitlere göre otel plajındaki 8 ahşap ev, bar ve ahşap teras yanarak hasar gördü. Bir otel çalışanı ise yangın dumanından rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AKARYAKITA OKKALI ZAM: BENZİN 6 TL'NİN ÜSTÜNDE
AKARYAKITA OKKALI ZAM: BENZİN 6 TL'NİN ÜSTÜNDE
  1. Kıbrıs
﻿