Yarışma sonuçları açıklandı

Mimarlar Odası’nın düzenlediği “Mimarca Mekan Anlatımı 2018 Kompozisyon Yarışması”nın sonuçları açıklandı.

“Zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için başvurabileceğimiz en önemli yer, yazılı kaynaklardır” düşüncesiyle ortaya çıkan, mimarlık ve ilgili disiplinleriyle ilişkisini güçlendirmek amacını taşıyan yarışmada Özlem Öztürk, “Meydanın Hayaleti” isimli çalışmasıyla birinci oldu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, katılım koşullarını sağlayan 127 eserin KTMMOB- Mimarlar Odası’nda gerçekleşen iki aşamalı toplantıyla değerlendirildiği kaydedildi.



Açıklamada, Günkut Akın, Süha Özkan, Müge Cengizkan, Türker Aktaç ve Devrim Yücel Besim’in asli jüri üyesi olduğu yarışma seçici kurulunun başkanlığını Müge Cengizkan’ın yaptığı belirtildi.

Yarışmada ödül kazanan eserler şöyle:



“Yarışma Birincisi: Özlem Öztürk - Meydanın Hayaleti; Yarışma İkincisi: Şimal Kesepara - Dönüm Noktaları Ve Adaptasyon: 1572- 2019; Yarışma Üçüncüsü: Ayşe İnci Coşkun - Tek Göz Oda Mansiyon Ödülü; Fatma Kolsal - Siyah Ötesi Mansiyon Ödülü: Gizem Caner - Uyu İstanbul”;



Yarışma Kitapçığında Yer Almaya Hak Kazanan Eserler ise şunlar:

“Gönenç Kurpınar - Babil’in Kütüphanesi; Güray Liman - Minör Sınır; Fırat Kaya - Bir İstanbul Unutması; Selim Altun – Uzak; Elif Özgen - Memleket Meselesi; Şeymanur Çelik - Kapının Ardında; Muzaffer Baran Gülsün - Bir Ütopyanın Bedeni: Familistère; Bircan Muyan- Hüznün Kesiti; Ayça Yazıcı Altıparmak - Ekran ve Mekân Ara Kesitinde Değişen Algı; Ayşe Betül Alperen - Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokak, 34421; Anıl Salar - Gaziantep: Bir Şehrin Kuruluşu; Ahmet Turan Köksal - Mekân Tebdili: Metrekare Ayakizi; Cansu Denizhan – Bedeniyet; Ayşe Hilal Toprak – Yolda.”



Açıklamada, Seçici Kurul’un “Yarışma Değerlendirme Raporu’nun” ileriki günlerde web sitesinden yayınlanacağı, ödül töreninin ise 9 Nisan Salı günü saat 17.00’de Mimarlar Odası’nda gerçekleşeceği kaydedildi.