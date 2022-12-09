Yaşlı ihmal ve istismarı, online seminerde ele alınacak

Yaşlı ihmal ve istismarı, online seminerde ele alınacak
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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile Türkiye'de bulunan 65+ Yaşlı Hakları Derneği iş birliğinde “Yaşlı İhmal ve İstismarı” başlıklı bir online seminer düzenliyor.

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık Perşembe Kıbrıs saatiyle 17.00-18.00 arasında düzenlenecek seminere katılım ücretsiz olacak.

Seminerde avukat Nazan Moroğlu konuşmacı olacak. Katılımcılar seminere katılmak için https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCVyViXsCyjxg2xJSRuWxq3okLkXJUTpu3_7lVMCqA6EXhkw/viewform?usp=sf_link adresindeki formu doldurması gerektiği duyuruldu. Linke her iki derneğin sosyal medya hesaplarından da erişilebileceği kaydedildi.

Açıklamaya göre formu dolduran katılımcılara katılım linki ile ilgili bilgiler iletilecek.

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