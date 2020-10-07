YDP, 4’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4’üncü kuruluş yıl dönümünü Genel Merkez’de düzenlenen törenle kutladı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre törende konuşan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, “4. yaş günümüzü pandemi gölgesinde gayet sade bir şekilde kutluyoruz. Size söz veriyorum. 5. yaş günümüzü iktidarda iken gayet coşkulu bir şekilde kutlayacağız” dedi

Törende konuşan Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz da zor bir dönemden geçildiğini, Genel Başkan, Genel Sekreter ve kendisi başta olmak üzere birçok arkadaşlarının koronavirüse yakalandığını ve uzun süre karantinada kaldığını anımsattı.

Büyükyılmaz, “Genel Başkanımız 28 gün sahadan uzak kaldı. Genel Sekreterimiz ancak cumartesi günü dönecek. Pazar günü ise seçim var. Bu kadar olumsuzluk içerisinde Genel Başkanımızı, adayımızı ikinci tura götürmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

GAZİLER DERNEĞİ ZİYARETİ

Öte yandan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, TBK Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, “Biz bu devleti pazardan satın almadık. Bu devleti yaşatmak için şehitlerimize ve siz gazilerimize sözümüz var. Merak etmeyin. Emanet ehil ellerde olacak” dedi.