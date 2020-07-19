YDP'den Akıncı'ya eleştiri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Rum tarafının tek muhatabı seçilmiş Cumhurbaşkanıdır” şeklindeki sözlerini eleştirerek, bu açıklamasıyla “ devleti ve kurumlarını bir kez daha ayaklar altına aldığını” öne sürdü.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer tarafından yapılan yazılı açıklamada,“Sayın Akıncı kendisine olağanüstü görevler ve yetkiler vehmederek, Anayasayı ve yasaları hiçe saymakta ve devletin seçilmişleri ile birlikte kurumlarını da değersizleştirmektedir” iddiasında bulunularak, “Geçmişte Hükümetin TPAO ile yaptığı anlaşmalarda muhatap Sayın Akıncı mı olmuştur. Veya KKTC’nin Türkiye’ye verdiği ruhsatlar Sayın Akıncı’ya göre geçersiz midir?” sorusu soruldu.