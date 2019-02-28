Yeni tıbbi cihazlar Gazimağusa Genel Hastanesi'ne teslim edilecek

Yeni tıbbi cihazlar Gazimağusa Genel Hastanesi'ne teslim edilecek

Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk Projesi” kapsamında toplanan meşrubat kutularının değerlendirilmesi ile elde edilen gelirle alınan yeni tıbbi cihazlar yarın saat 10.00’da törenle Gazimağusa Genel Hastanesi Çocuk Bölümü’ne teslim edilecek.
Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde benzer bir törenin de Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, sağlıklı bir yaşam ve dünyalı olabilmek için ada genelinde herkese, geri dönüşümü yaşamın bir parçası olarak görme ve projeye destek verme çağrısı yapıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kişisel Gelişim Seferberliği eğitim çalışmaları...
Kişisel Gelişim Seferberliği eğitim çalışmaları...
  1. Kıbrıs
﻿