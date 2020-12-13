Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu...Bir kişi tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde bir kişi, uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 14:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.G.’nin (E-44) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. M.G. tutuklandı.

YANGIN

Dün saat 18:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Çıralı Barkery isimli iş yerinin mutfak kısmında bulunan fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucunda yangın çıktı. Yangın neticesinde sanayi tipi aspiratör ve fırın kısmen yanarak hasar gördü.

Yangın, iş yeri çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.