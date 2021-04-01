Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü yargıya taşındı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) hükümetin çıkardığı “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü”nü, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdığını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, tüzük değişikliğiyle sektörler arasında eşitsizlik yaratıldığına inanan KTMMOB, kendilerine de hiçbir açıklama yapılmaması nedeniyle Avukat Mehmet Şahoğlu aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne müracaatta bulundu.

Birlik Genel Başkanı Seran Aysal imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Özellikle içinden geçtiğimiz zor süreçte hükümet edenler gerek bireyler gerekse sektörleri ötekileştirmeden karar alınması yönündeki Birlik görüşümüz ortadayken, geçen yıl uyarılarımızla yapılan düzeltmenin bu yıl aynı şekilde tüzükte yer alması kabul edilemezdir. 1,500 TL-1.000 TL olarak açıklanan yardımın vatandaşın herhangi bir sorununa çözüm olmayacağı aşikarken KTMMOB açısından konu yardım miktarı olmayıp alınan kararla yaratılan eşitsizlik, adaletsizlik ve ötekileştirmedir.”