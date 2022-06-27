Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nin “Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komitesi” bugün saat 12.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, davetlilerin görüş ve önerilerini dinleyen komite, çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, Gazimağusa Belediyesi As Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı, Lefke Belediye Başkanı, Lapta Belediye Başkanı, Beyarmudu Belediye Başkanı, Alsancak Belediye Başkanı, Vadili Belediye Başkanı, Paşaköy Belediye Başkanı, Serdarlı Belediye Başkanı, Değirmenlik Belediye Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, Akdoğan Belediye Başkanı, Dikmen Belediye Başkanı, Geçitkale Belediye Başkanı, Esentepe Belediye Başkanı, Mehmetçik Belediye Başkanı, Tatlısu Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, DP Milletvekili Serhat Akpınar, HP Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Biray Hamzaoğulları, Armağan Candan ve Şifa Çolakoğlu yer aldı.