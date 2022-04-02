Yeşilyurt'ta uyuşturucu...İki kişi tutuklandı

Satışa hazır paketler halinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara izmariti bulunan aracın sürücüsü ile söz konusu araçta yolcu olarak bulunan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 19:30 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, T.E.C.(E-30)’nin kullanımındaki aracı ile seyir halinde bulunduğu sırada şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, konu araç durdurularak arandı.

Yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı ve araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.R. (K-28) tutuklandı.