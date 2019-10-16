Yiğitcan Hekimoğlu da Lefkoşa maratonuna katılacak

Dünya Atletim Şampiyonasında yarışan atlet Yiğitcan Hekimoğlu da, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na katılıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Yiğitcan Hekimoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile yaptığı görüşmede, “Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yarışmış biri olarak buradaki atmosferin güzelliğinin bir başka olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Başkan Harmancı ise, şampiyonu maratonda her zamanki gibi yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.