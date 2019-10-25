YKP, Avrupa Sol Parti toplantısı için Münih'e gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurul toplantısı Münih’te gerçekleştirilecek ve toplantıya YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı katılacak.

YKP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak ve Pazar günü sona erecek toplantıda, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek.

Yürütme toplantısının esas gündemi ise, 13-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Sol Partisi Kongresine yönelik çalışmalar.

Yürütme toplantısında Kongreye sunulacak politik dokümanlara son şekli verilecek, teknik raporlar değerlendirilecek.