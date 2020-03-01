YKP'den Bağımsızlık Yolu'na ziyaret

Yeni Kıbrıs Partisi'nden bir heyet, bugün, Bağımsızlık Yolu'na ziyaret geçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette, Kıbrıs Sorunu ekseninde son yaşanan gelişmeler ve oluşan tablo değerlendirildi. İş, güç ve eylem birlikteliğine yönelik imkanlar masaya yatırıldı. Federal bir çözüm ve emek eksenli bir mücadelenin halk açısından öneminin altı çizildiği ziyarette, önümüzdeki süreçte diyaloğun sürdürülmesi ve ortaklaşılabilen alanlarda süreçler örülmesi konularında hemfikir olundu.