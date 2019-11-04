YÖDAK heyeti Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi kampüsünü inceledi

Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) heyeti Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin (BAÜ Kıbrıs) yapımı süren yeni kampüsünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen yanında BAÜ Kıbrıs akademik ve idari yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, YÖDAK başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve beraberindeki heyete, yapımı süren kampüs hakkında bilgi verilerek, kampüs alanı incelendi, YÖDAK heyetinin soruları cevaplandı.