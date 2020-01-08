Yollarda son durum

Polis Genel Müdürlüğü KKTC genelindeki yollar hakkında durum bilgisi paylaştı.

PGM’den yapılan son açıklamaya göre, Lefkoşa'da Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi hastane gidiş yönü ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol arası Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapalı.

Girne - Değirmenlik dağyolunda ekskavatör çalışacağı için salon araçlar için ulaşım Arapköy içerisinden sağlanıyor. Ağır vasıtalar çalışma bitene kadar yolda bekletilecek.

Geçitkale - Tatlısu anayolunun Mersinlik piknik alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşlar yol içerisinden geçiyor.

Diğer yollar trafiğe açık ancak tüm yollarda su birikintileri mevcut.