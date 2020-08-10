Yunanistan'da Navtex alarmı

Türkiye'nin Navtex ilanı Yunanistan'ı tedirgin etti. Türkiye'nin tavrının doğru olmadığını öne süren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB'den konuyla ilgili destek istedi. Yunan medyasına göre; Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını ‘endişe verici’ olarak değerlendirdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, 17.00'de de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

Türkiye, Oruç Reis gemisi için 21 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Rodos ile Meis adaları arasında sismik araştırma için Navtex ilan etmişti. Açıklamanın ardından Yunanistan ile kıta sahanlığı gerilimi yaşanmıştı.

NAVTEX NEDİR?



Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir. Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kağıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkanı tanıyan bir cihazdır.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.



Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.